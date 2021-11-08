جدة - نرمين السيد - أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، عفوًا عن معارضين سياسيين، حسبما أعلن مجلس الأمة الكويتى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".





وأقرت الحكومة الكويتية، أمس الأحد، مسودة مراسيم العفو وأحالتها إلى الأمير فى خطوة لإنهاء مواجهة مع نواب المعارضة مستمرة منذ أشهر. وكانت الحكومة تقدمت باستقالتها لأمير البلاد، فى وقت سابق من اليوم، فى تحرك يهدف أيضاً لإنهاء المواجهة البرلمانية التى أعاقت إصلاحات مالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير الكويت يعفو عن معارضين سياسيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.