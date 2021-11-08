سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط في السعودية فئات جديدة 2021

سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط هي خيار مثالي لكل من يريد أن يحصل على سيارات مستعملة بالتقسيط بدون مقدم 2021 في أي مكان وبالأخص داخل المدن في المملكة العربية السعودية، فقد اشتهرت شركات تقسيط سيارات مستعملة بتقديم الحلول التمويلية ومجموعة متعددة من السيارات ذو الفئة الجديدة لأشهر الماركات العالمية، وسوف نتعرف على أفضل عروض سيارات مستعملة بالتقسيط بدون مقدم من خلال معارض سيارات مستعملة بالتقسيط في السعودية، وسنتعرف على شروط سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط أيضًا.

سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط

قدمت شركة عبداللطيف جميل للتمويل والإجارة العديد من أنواع السيارات المستعملة والمضمونة في آن واحد، فهو يعتبر من الجهات المعتمدة التي توفر الخدمة للمواطنين السعوديين والوافدين من أجل التسهيل عليهم، وحينما تحصل على التمويل التأجيري للسيارات المستعملة أو تحصل على سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط فإنك ستحصل على مميزات منها:

تقسيط وتمويل بدون الحاجة إلى ضامن أو إلى كفيل.

تقسيط سيارات مستعملة بدون دفعة أولى مع توفير تأمين شامل.

ضمان ثلاث سنوات كاملة من الشركة من أجل تلبية احتياجات المواطنين وذلك للعديد من الأجزاء الموجودة في السيارة من بينها المحركات ومن بينها أيضًا أنظمة المكيف، أي الأجهزة الكهربائية والميكانيكية أيضًا.

أحدث سيارات مستعملة بالتقسيط بدون مقدم 2021

وهناك الكثير من السيارات الحديثة المستعملة تُقدم بالتقسيط من خلال عبداللطيف جميل وبالتعاون مع موقع موتري الإلكتروني ومن بين تلك السيارات:

متوفر من خلال فرع الشركة في الدمام، سيارة لكزس موديل عام 2019، هذه السيارة المتميزة متوفرة من خلال نظم التقسيط عبر الشركة، وبضمان يصل إلى ثلاث سنوات، وتبلغ قيمة القسط الشهري حوالي 2974 ريال سعودي ولكن لم يتم تحديد قيمة سعر السيارة كاش.

أما سيارات تويوتا هايلاندر الجديدة، فيمكن الحصول عليها وسداد قيمة القسط الشهري الذي تبلغ قيمته حولاي 3214 ريال سعودي، وهي من السيارات التي تعمل بنظام الأوتوماتيك.

وعن تويوتا كورولا، وهي متوفرة من خلال مدينة جازان السعودية، فيمكن الحصول عليه بنظام التقسيط المتاح وبضمان ثلاث سنوات، وتبلغ قيمة الدفعات المحددة والمقرر سدادها كل شهر حوالي 1595 ريال سعودي فقط، وغيرها من الأنواع المتوفرة من خلال الموقع لدى عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات في العروض الجديدة.