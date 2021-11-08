رابط التسجيل في منصة مستدام mostadam التعليمية

التسجيل في منصة مستدام التعليمية، حيث تعتبر منصة مستدام التعليمية واحدة من المنصات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية التي من خلالها يتم تقديم عدد كبير من الخدمات التدريبية بمجال الترخيص وكذلك في مجال الدورات الخاصة بالاستشارات التربوية وذلك لجميع الخريجين بالملكة، علاوة علي ذلك تقدم المنصة عدد من الدورات ذات الطابع المجتمعي بالمجال الخاص بتربية الأطفال والمراهقين، وتوفر المنصة المواعيد الخاصة بالدورات وتفاصيل الحجز بها، وترعي منصة مستدام عدة أهداف منها العمل علي تنمية كافة المهارات التربوية للمسجلين بها، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في منصة مستدام التعليمية.منصة مستدام التعليمية
تعمل منصة مستدام الي تخريج عدد من الأفراد القادرين من أجل اجتياز الحصول علي اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، حيث يوجد ما يقرب من 10 مدربين ذات طابع احترافي معتمدين وفق المعايير المخصصة للمواصفات التربوية، وهناك عدد أفراد يقومون بمتابعة المنصة يصل الي 5000 الآف متابع، فيما وصل عدد الطلاب المسجلين بالمنصة الي ما يقرب من 1250 طالب وطالبة.
وتوفر المنصة دورات هامة للجميع والتي من أهمها ما يلي: (دورات تخص رياض الأطفال من أجل العمل إعداد معلمات الروضة، دورات تعليمية مرتبطة بإعداد المعلمين بمجال العمل التربوي، دورات تثقيفية عن خدمة المجتمع بمجال التعليم بالمملكة، دورات تدريبية تخص القدرات العامة سواء كمي أو لفظي، دورة تدريبية عن التربية الخاصة، دورات تدريبية عن الرياضيات، دورة خاصة عن القدرات العامة، دورة عامة عن التربوي العام).رابط التسجيل في منصة مستدام 1443
يتوفر التسجيل في منصة مستدام الكترونياً من خلال عدة خطوات يتم تفعيلها بالخطوات التالية:
- يجب علي كل متقدم أن يقوم بتسجيل الدخول الي: منصة مستدام.
- يجب أن يتم الضغط علي تبويب “تسجيل الدخول” من أعلى قائمة الصفحة، ثم الضغط علي تسجيل عضو جديد.
- يجب النقر على تبويب “تسجيل جديد”.
- ثم يقوم كل عضو بإدخال البيانات التي تطلبها المنصة من أجل تسجيلها مثل اسم المستخدم والبريد الإلكتروني.
- ثن يتوجب أن يتم تعيين كلمة المرور وتأكيدها مرة أخري.
- يجب أن تتم قراءة الشروط الخاصة بخدمات المنصة ثم الموافقة عليها.
- ثم النقر علي “اشتراك”.
- ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور والاستفادة من خدمات المنصة التي يتم تقديمها للجميع.
الوسوم
التسجيل في منصة مستدام التعليمية، حيث تعتبر منصة مستدام التعليمية واحدة من المنصات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية التي من خلالها يتم تقديم عدد كبير من الخدمات التدريبية بمجال الترخيص وكذلك في مجال الدورات الخاصة بالاستشارات التربوية وذلك لجميع الخريجين بالملكة، علاوة علي ذلك تقدم المنصة عدد من الدورات ذات الطابع المجتمعي بالمجال الخاص بتربية الأطفال والمراهقين، وتوفر المنصة المواعيد الخاصة بالدورات وتفاصيل الحجز بها، وترعي منصة مستدام عدة أهداف منها العمل علي تنمية كافة المهارات التربوية للمسجلين بها، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في منصة مستدام التعليمية.منصة مستدام التعليمية
تعمل منصة مستدام الي تخريج عدد من الأفراد القادرين من أجل اجتياز الحصول علي اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، حيث يوجد ما يقرب من 10 مدربين ذات طابع احترافي معتمدين وفق المعايير المخصصة للمواصفات التربوية، وهناك عدد أفراد يقومون بمتابعة المنصة يصل الي 5000 الآف متابع، فيما وصل عدد الطلاب المسجلين بالمنصة الي ما يقرب من 1250 طالب وطالبة.
وتوفر المنصة دورات هامة للجميع والتي من أهمها ما يلي: (دورات تخص رياض الأطفال من أجل العمل إعداد معلمات الروضة، دورات تعليمية مرتبطة بإعداد المعلمين بمجال العمل التربوي، دورات تثقيفية عن خدمة المجتمع بمجال التعليم بالمملكة، دورات تدريبية تخص القدرات العامة سواء كمي أو لفظي، دورة تدريبية عن التربية الخاصة، دورات تدريبية عن الرياضيات، دورة خاصة عن القدرات العامة، دورة عامة عن التربوي العام).رابط التسجيل في منصة مستدام 1443
يتوفر التسجيل في منصة مستدام الكترونياً من خلال عدة خطوات يتم تفعيلها بالخطوات التالية:
- يجب علي كل متقدم أن يقوم بتسجيل الدخول الي: منصة مستدام.
- يجب أن يتم الضغط علي تبويب “تسجيل الدخول” من أعلى قائمة الصفحة، ثم الضغط علي تسجيل عضو جديد.
- يجب النقر على تبويب “تسجيل جديد”.
- ثم يقوم كل عضو بإدخال البيانات التي تطلبها المنصة من أجل تسجيلها مثل اسم المستخدم والبريد الإلكتروني.
- ثن يتوجب أن يتم تعيين كلمة المرور وتأكيدها مرة أخري.
- يجب أن تتم قراءة الشروط الخاصة بخدمات المنصة ثم الموافقة عليها.
- ثم النقر علي “اشتراك”.
- ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور والاستفادة من خدمات المنصة التي يتم تقديمها للجميع.
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