رابط التسجيل في منصة مستدام mostadam التعليمية

التسجيل في منصة مستدام التعليمية، حيث تعتبر منصة مستدام التعليمية واحدة من المنصات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية التي من خلالها يتم تقديم عدد كبير من الخدمات التدريبية بمجال الترخيص وكذلك في مجال الدورات الخاصة بالاستشارات التربوية وذلك لجميع الخريجين بالملكة، علاوة علي ذلك تقدم المنصة عدد من الدورات ذات الطابع المجتمعي بالمجال الخاص بتربية الأطفال والمراهقين، وتوفر المنصة المواعيد الخاصة بالدورات وتفاصيل الحجز بها، وترعي منصة مستدام عدة أهداف منها العمل علي تنمية كافة المهارات التربوية للمسجلين بها، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في منصة مستدام التعليمية.

منصة مستدام التعليمية

تعمل منصة مستدام الي تخريج عدد من الأفراد القادرين من أجل اجتياز الحصول علي اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، حيث يوجد ما يقرب من 10 مدربين ذات طابع احترافي معتمدين وفق المعايير المخصصة للمواصفات التربوية، وهناك عدد أفراد يقومون بمتابعة المنصة يصل الي 5000 الآف متابع، فيما وصل عدد الطلاب المسجلين بالمنصة الي ما يقرب من 1250 طالب وطالبة.

وتوفر المنصة دورات هامة للجميع والتي من أهمها ما يلي: (دورات تخص رياض الأطفال من أجل العمل إعداد معلمات الروضة، دورات تعليمية مرتبطة بإعداد المعلمين بمجال العمل التربوي، دورات تثقيفية عن خدمة المجتمع بمجال التعليم بالمملكة، دورات تدريبية تخص القدرات العامة سواء كمي أو لفظي، دورة تدريبية عن التربية الخاصة، دورات تدريبية عن الرياضيات، دورة خاصة عن القدرات العامة، دورة عامة عن التربوي العام).

رابط التسجيل في منصة مستدام 1443

يتوفر التسجيل في منصة مستدام الكترونياً من خلال عدة خطوات يتم تفعيلها بالخطوات التالية: