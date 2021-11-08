روسيا: انعقاد اجتماع الثلاثية الموسعة بشأن أفغانستان الخميس المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى أفغانستان ومدير القسم الثانى لدول آسيا بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، أن أجتماع "الثلاثية الموسعة" حول أفغانستان سيعقد فى إسلام آباد يوم 11 نوفمبر الجارى.





وقال كابولوف - فى تصريح صحفى لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الإثنين -" سيُعقد اجتماع "الثلاثية الموسعة"حول أفغانستان بين روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان فى إسلام آباد يوم الخميس المقبل الموافق 11 نوفمبر الجارى".

وفى سياق متصل، أكد الكسندر لابين قائد المنطقة العسكرية المركزية بالجيش الروسى على ضرورة تعزيز جاهزية القوات المسلحة الروسية وتزويدها بأسلحة جديدة وسط تصاعد التهديد الإرهابى القادم من أفغانستان.

وقال لابين - فى تصريح أوردته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية على نشرتها الإنجليزية اليوم الاثنين - " إن الوحدات العسكرية المختصة بتحليل الوضع العسكرى والسياسى فى منطقة آسيا الوسطى، رصدت تصاعد التهديدات الإرهابية القادمة من أفغانستان، ولذلك تركز المنطقة العسكرية المركزية بالجيش الروسى على تعزيز التأهب القتالى للقوات، وإعادة تسليحها بمعدات عسكرية حديثة ومتطورة، واختبار أشكال وأساليب جديدة للحرب".

يشار إلى أنه بعد تولى حركة طالبان السلطة فى أفغانستان، أجرت روسيا مناورات عسكرية إلى جانب جمهوريات سوفياتية سابقة قريبة من أفغانستان.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حذر مؤخرا من أن حوالى ألفى مقاتل موالين لتنظيم داعش الإرهابى تدفقوا إلى شمال أفغانستان، مشيرا إلى أن قادتهم يخططون لإرسالهم إلى دول آسيا الوسطى المجاورة كلاجئين.