نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمل الآن.. كشوفات أسماء المشمولين بقطع الاراضي 2021 مبادرة داري في بغداد وجميع المحافظات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر لكم في موقع ثقفني، كشوفات أسماء المشمولين بقطع الاراضي 2021 ضمن مبادرة داري، وذلك في محافظة بغداد والأنبار وكربلاء وكافة المحافظات العراقية، حيث يبحث الآلاف من المواطنين العراقيين عن كيفية الاستعلام عن الأسماء المستحقة للحصول على الأرضي الوجبة الأولى والثانية، حيث وفرت وزارة الإسكان والإعمار العراقية من خلال برنامج مبادرة داري، منح العديد من المواطنين قطع أراضي سكنية، وقد تم التنسيق ما بين وزارة الإسكان ووزارة العمل الإجتماعية من أجل توزيع هذه الأراضي على المستحقين، وتزايدت نسبة البحث حول معرفة الأسماء التي حصلت على قطع أراضي سكنية، وفي سطور هذا المقال نوفر لكم كشوفات بهذه الأسماء.

أسماء المشمولين بقطع الاراضي 2021

كانت عملية التسجيل للاستفادة من قطع الأراضي التي تمنحها الحكومة العراقية للمواطنين في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، وقد كانت عمليت التسجيل بشكل إلكتروني، وبعد فرز الأسماء المشمولة في الحصول على الأرضي والتأكد من البيانات المدخلة بجانب توافق الشروط في المواطنين المسجلين، أعلنت الوزارة عن الأسماء التي ستحصل على أراضي سكنية، وجرت عملية الفرز إلكترونيا حيث تم اختيار الأسماء من خلال الحاسوب، وذلك حتى تتم عملية الفرز بكل شفافية وحيادية، وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الحكومة تجاه مواطنيها في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، حيث أكدت بأن التوزيع سيكون للفئات المستحقة.

المشمولين بقطع الاراضي 2021 Dari.iq

قالت وزارة الإسكان والإعمار العراقية، بأن المبادرة قد شملت توزيع نحو 550 ألف قطعة، وذلك بحسب البيان الذي كشفت عنه الوزارة، وتكون هذه أكبر المبادرات التي أطلقتها الحكومة العراقية، ومع ظهور أسماء المشمولين في المحافظات العراقية تباعا كثرت نسبة البحث من المواطنين الذين تسجلوا للحصول على قطعة أرض، ويوم أمس أعلنت الوزارة عن موعد الاستعلام عن أسماء المشمولين في قطع الأراضي 2021 في بغداد حيث من المقرر أن تعلن الأسماء يوم الخميس 10 أكتوبر 2021، ويمكن لكم الاستعلام بشكل مستمر من خلال موقع المبادرة.

رابط موقع مبادرة داري للاستعلام عن أسماء المشمولين في قطع الأراضي

يمكن الدخول إلى رابط الموقع التالي “dari.iq”، حيث يمكن لكم الاستعلام عن أسماء المشمولين في قطع الأرضي 2021، لمحافظات الأنبار، كربلاء، بابل، بغداد، البصر، وكافة المحافظات فور إعلان الوزارة عن إصدار أسماء المشمولين.