سوريا.. ضربات إسرائيلية تستهدف مواقع في حمص وطرطوس

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن انفجارات عنيفة دوت في سماء مدينة حمص وريفها وسط البلاد، نتيجة ضربات إسرائيلية، مساء يوم الاثنين.

وبحسب المرصد، فإن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري حاولت التصدي للضربات الإسرائيلية في سماء المنطقة.

وأفاد مصدر عسكري سوري بجرح جنديين ووقوع خسائر مادية جراء الضربات الإسرائيلية.

وجاءت الضربات الإسرائيلية، وفقا للمصدر، من جهة شمال بيروت واستهدف نقاطا بالمنطقة الوسطى والساحلية

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في سماء كل من حمص وطرطوس.

واعتاد الجيش الإسرائيلي القيام بعدة ضربات في سوريا، ويعزو هجماته في كثير من الأحيان إلى تعقب أهداف وميليشيات إيرانية.

وشددت إسرائيل، في أكثر من مناسبة، على أنها لن تسمح لإيران بأن تعزز وجودها في سوريا المجاورة.