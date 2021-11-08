ارتفاع ضحايا انفجار شاحنة وقود فى سيراليون إلى 115 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصلية ضحايا انفجار شاحنة وقود بمدينة فريتاون عاصمة سيراليون يوم الجمعة الماضى إلى 115 قتيلا، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".





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