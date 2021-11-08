وقال وزير الخارجية اليونانى - فى تغريدة على موقع التواصل الجتماعى "تويتر"، اليوم الاثنين - "أجريت محادثة هاتفية مكثفة مع وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، ركزت على العلاقات الثنائية قبل زيارة رئيس الوزراء ميتسوتاكيس إلى موسكو فى 8 ديسمبر، وكذلك على التطورات فى منطقة البحر الأبيض المتوسط".
وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية اليونانى فى مايو الماضى، التقى خلالها نظيره الروسى سيرجى لافروف فى مدينة سوتشى، وبحثا خلالها العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية.
وكان وزير الخارجية اليونانى قد أجرى أول زيارة إلى روسيا فى 2019، وصرح حينها بأنها إيذان بفتح صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين.
كما تم التوقيع فى تلك الفترة على برنامج التشاور للفترة 2020-2022، الذى وقعه الوزيران، وينص على عدد من الاتصالات، ويعتبر قناة اتصال رسمية دائمة بين أثينا وموسكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء اليونانى يزور موسكو فى 8 ديسمبر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.