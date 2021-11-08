رئيس الوزراء اليونانى يزور موسكو فى 8 ديسمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - ناقش وزير الخارجية اليونانى نيكوس ديندياس، ونظيره الروسى، سيرجى لافروف -خلال اتصال هاتفى- العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات فى منطقة المتوسط، والزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء كيراكوس ميتسوتاكيس، إلى موسكو فى 8 ديسمبر المقبل.





وقال وزير الخارجية اليونانى - فى تغريدة على موقع التواصل الجتماعى "تويتر"، اليوم الاثنين - "أجريت محادثة هاتفية مكثفة مع وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، ركزت على العلاقات الثنائية قبل زيارة رئيس الوزراء ميتسوتاكيس إلى موسكو فى 8 ديسمبر، وكذلك على التطورات فى منطقة البحر الأبيض المتوسط".

وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية اليونانى فى مايو الماضى، التقى خلالها نظيره الروسى سيرجى لافروف فى مدينة سوتشى، وبحثا خلالها العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية.

وكان وزير الخارجية اليونانى قد أجرى أول زيارة إلى روسيا فى 2019، وصرح حينها بأنها إيذان بفتح صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين.

كما تم التوقيع فى تلك الفترة على برنامج التشاور للفترة 2020-2022، الذى وقعه الوزيران، وينص على عدد من الاتصالات، ويعتبر قناة اتصال رسمية دائمة بين أثينا وموسكو.