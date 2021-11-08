الأردن واليونان يوقعان اتفاقية تعاون عسكرى مشترك

جدة - نرمين السيد - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطى، اليوم الاثنين، رئيس أركان الدفاع الوطنى اليونانى الفريق أول كونستانتينوس فلوروس، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون عسكرى مشترك بين القوات المسلحة الأردنية واليونانية، بحضور الملحق العسكرى اليونانى وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.





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