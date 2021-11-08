وفد من "الجامعة العربية" يزور بيروت الاثنين لبحث أزمة لبنان مع دول خليجية

دوت الخليج :- قال مصدر مسؤول، إنّ وفدا من الجامعة العربية سيزور بيروت الاثنين المقبل لبحث أزمة لبنان مع عدد من دول الخليج، بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي؛ التي تناولت حرب اليمن واعتبرتها مسيئة،

وأضاف المصدر، السبت، أن الوفد سيرأسه حسام زكي نائب الأمين العام للجامعة العربية.

رويترز