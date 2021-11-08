دوت الخليج :- قال مصدر مسؤول، إنّ وفدا من الجامعة العربية سيزور بيروت الاثنين المقبل لبحث أزمة لبنان مع عدد من دول الخليج، بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي؛ التي تناولت حرب اليمن واعتبرتها مسيئة،
وأضاف المصدر، السبت، أن الوفد سيرأسه حسام زكي نائب الأمين العام للجامعة العربية.
رويترز
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد من "الجامعة العربية" يزور بيروت الاثنين لبحث أزمة لبنان مع دول خليجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.