موعد صرف حساب المواطن الدفعة 48 لشهر نوفمبر 2021 والاستعلام عن أهلية الدفعة

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 48، حيث ينتظر الكثير من المواطنين فى المملكة العربية السعودية المستفيدين من برنامج حساب المواطن صرف الدفعة الخاصة بشهر نوفمبر 2021، وذلك لأن هذا البرنامج يعتبر واحد من ضمن مصادر الدخل للعديد من الاسر السعودية، حيث إن هذا البرنامج يساعد الكثير من الاسر على تحسين مستواهم المادي.

حساب المواطن الدفعة 48 لشهر نوفمبر 2021

برنامج حساب المواطن هو برنامج مادي يتم صرفة شهرياً للمسجلون فيه، وهذا البرنامج أحد المساعدات المالية التي تقدم من قبل الحكومة فى المملكة العربية السعودية لعدد كبير من الفئات من المجتمع السعودي حيث إن ذلك البرنامج يساعد على تحسين مستوي الدخل لتلك الفئات.

طريقة تحديث حساب المواطن

لابد من إن يقوم الشخص المستفيد من برنامج حساب المواطن بالقيام بعملية التحديث المستمر للبيانات الشخصية له فى البرنامج فى لكل فترة حيث يتم التحديث عن طريق الاتي:

زيارة موقع حساب المواطن على شبكة الأنترنت.

تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

بعد ذلك تقوم باختيار من صفحة الموقع الرسمية البيانات الشخصية.

اختيار تحديث البيانات الشخصية من القائمة.

بعد ذلك يعرض لك البيانات المسجلة لك فى الموقع.

تقوم بكتابة البيانات الحديثة لك فى الأماكن المخصص لها.

تكتب رقم الهاتف المحمول.

تكتب البريد الإلكتروني الخاص بك.

الضغط على زر التأكد من البيانات.

الضغط علي زر التحديث للبيانات الشخصية.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 48

أوضحت الجهات المسؤولة لبرنامج حساب المواطن بأنة سيتم صرف الدفعة الخاصة بشهر نوفمبر الجاري في يوم الاربعاء الموافق 10 نوفمبر الجاري لجميع المستفيدين من البرنامج، وقد صدرت نتائج أهلية تلك الدفعة حيث يمكن للمستفيد الاستعلام عنها عبر القيام بالاتي: