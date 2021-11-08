مصر.. تأييد الأحكام على المدانين بقضية "أحداث عنف جرجا"

رفضت محكمة النقض المصرية الطعن المقدم من 18 متهما على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، في قضية أحداث العنف التي وقعت بمدينة جرجا في سوهاج.
وتتراوح الأحكام الصادرة بحقهم بين السجن المشدد 5 سنوات إلى 10 سنوات، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في سوهاج.
وأيدت محكمة النقض المصرية، الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2015، بدائرة مركز جرجا في محافظة سوهاج، عندما وجهت النيابة العامة المصرية للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام للإضرار بمؤسسات الدولة وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتكدير الأمن العام.
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