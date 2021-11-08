الجزائر وليبيا تؤكدان ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الأمنية

جدة - نرمين السيد - أكدت الجزائر وليبيا ضرورة تنسيق الجهود من أجل رفع التحديات الأمنية المستجدة، لاسيما على مستوى الحدود الجنوبية المشتركة، فضلا عن إيجاد السبل الكفيلة لتعزيز علاقات التعاون العسكرى.





جاء ذلك خلال استقبال رئيس أركان الجيش الجزائرى الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الإثنين بمقر رئاسة الأركان الجزائرية، رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الفريق أول محمد على الحداد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية -فى بيان- أن الطرفين تطرقا خلال اللقاء إلى السياق الأمنى الإقليمى، كما تبادلا وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان إلى أن اللقاء كان أيضا فرصة اغتنمها الفريق شنقريحة للتذكير بالعلاقات التاريخية العريقة التى تربط بين الشعبين الشقيقين، لاسيما إبان ثورة أول نوفمبر 1954 الخالدة، قائلا: "أود التأكيد لكم فى هذه الفرصة السانحة، عن دعم وتضامن الشعب الجزائرى برمته لنظيره الليبى، وذلك منذ بداية الأزمة عام 2011، معربا لكم عن مساندة بلدى للمساعى الصادقة والحثيثة لحل هذه الأزمة، ولم شمل الفرقاء الليبيين بعيدا عن كل التجاذبات والأجندات الأجنبية".

وأضاف شنقريحة: "موقفنا نابع من عمق العلاقات التاريخية العريقة التى تربط الشعبين الشقيقين، لاسيما إبان ثورة أول نوفمبر 1954 الخالدة، ومن ثم فإننى أحرص على التذكير أننا لم ولن ننسى المساندة التى قدمها الأشقاء الليبيون لثوارنا البواسل، إذ لم يتخلفوا عن تقديم الدعم اللازم والسند الثابت لقضيتنا الوطنية، وكان حينها التراب الليبى عمقا بالغ الأهمية لمجاهدينا، كما تشهد عليه معركة "إيسين" التى ساند خلالها الشعب الليبى الثوار الجزائريين ضد قوات الاستعمار الفرنسى".

كما أعرب الفريق شنقريحة عن أمله فى أن تستعيد ليبيا دورها الإيجابى فى المنطقة وفى القارة الأفريقية فى المستقبل القريب، من خلال التعجيل بالخروج من الأزمة التى تشهدها.

وتابع أن "ليبيا كانت حتى وقت قريب تلعب دورا هاما فى حل النزاعات وتقريب وجهات النظر بين دول القارة الأفريقية، والتشجيع على إنشاء مؤسسات أفريقية بإمكانها توفير كافة موجبات التنمية والرخاء والرقى لشعوبها، وتحرص على إرساء موجبات الأمن والاستقرار فى بلدان هذه القارة وفى غيرها، وهو الدور الإيجابى الذى نأمل أن تستعيده ليبيا فى المستقبل القريب''.

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن امتنان الشعب الليبى للجهود الحثيثة التى تبذلها الجزائر من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وتوحيد الصف الداخلى الليبى.