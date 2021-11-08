الخارجية الأمريكية: ندعم كل الجهود لحل ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وافتتح وزير الخارجية سامح شكرى ونظيرة الأمريكى أنتونى بلينكن، فى وقت سابق اليوم الإثنين بواشنطن، الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة. وكان الوزيران قد عقدا فى وقت سابق مباحثات تناولا خلالها علاقات التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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