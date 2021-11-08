حسام زكى: اللقاءات مع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان بلبنان إيجابية

جدة - نرمين السيد - قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن اللقاءات التى دارت اليوم فى لبنان مع رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب كانت إيجابية وأكدت حرصهم على عدم استمرار هذه الأزمة مع السعودية.





جاء ذلك فى تصريحات له عقب لقائه، مساء اليوم، رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، حيث عرضا الأوضاع العامة والمستجدات السياسية فى البلاد.

وأكد زكى، فى تصريحات للصفحيىن، أنه سيتم تقييم الموقف فور عودته إلى القاهرة والتحدث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ليتم تحديد الخطوة القادمة وكيفية التصرف فى سبيل إتمام الجهد فى حلحلة الأزمة القائمة بين لبنان من جهة وبين السعودية ودول الخليج من جهة أخرى.

وأضاف زكى: "تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه برى وكالعادة كان لقاء وديا للغاية وصريحا واستمعت إلى حكمته والوضع الخاص بالأزمة التى جئت من أجلها وهى الأزمة فى العلاقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج، حيث كان اللقاء مفيدا وجيدا كى ترتسم الصورة بالكامل فى كيفية التعامل مع هذا الوضع وإن شاء الله دائما خيرا".

وأوضح الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، أن اللقاءات لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى احتمال اتخاذ المملكة العربية السعودية خطوة بترحيل فئه معينة من اللبنانيين، داعيا الإعلام إلى التركيز على المعلومات التى يقولها وما يصدر عن القيادات اللبنانية من بيانات صحفيه، معبرا عن مخاوفه من أن يكون الهدف من مثل هذه الأقاويل ضرب المهمة التى يقوم بها فى محاولة لرأب الصدع.

وردا على سؤال، فيما إذا كان بدء الحل يكون باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحى، قال السفير حسام زكى: "الموضوع مطروح ومعلوم منذ اللحظة الأولى أن مسألة الاستقالة كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية لكن الأمور استمرت بالشكل الذى نحن عليه والأجواء التى استمعت إليها من الرؤساء الثلاثة هى كلها أجواء حريصة على العلاقة مع المملكه العربية السعودية ودول الخليج ولا ترغب باستمرار هذه الأزمة وتعول على الحس الوطنى للوزير المعنى".

وتابع: "أعتقد أننا نحتاج إلى تأكيد بشكل أكبر على أن هذه الخطوة يجب أن تتم لكن الأمر فيه تعقيدات سواء من جهة الجانب الشخصى من الوزير المعنى أو من الجانب الدستورى الذى يتضمن بعض التعقيدات التى تقيد صلاحيات رئيس الحكومه فى هذا الصدد".