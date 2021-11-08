أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 4197 إصابة بكورونا اليوم مقابل 5822 أمس، و32 وفاة مقابل 26. إيطاليا تسجل 4197 إصابة و32 وفاة بفيروس كوروناإيطاليا.. 31 وفاة و6764 إصابة جديدة بكورونا

وبلغ إجمالي الإصابات حتى الآن 4.81 مليون حالة. وسجلت إيطاليا 132423 وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ ظهوره في فبراير العام الماضي، في ثانية أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا وتاسع أعلى حصيلة في العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تسجل 4197 إصابة و32 وفاة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.