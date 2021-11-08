إعرف اسماء المشمولين بقطع الاراضي 2021 في الأنبار وكركوك والبصرة عبر موقع داري التابع للرعاية الاجتماعية

نتعرف معكم عبر ثقفني، أسماء المشمولين بقطع الاراضي 2021 في الأنبار، كما نستعرض كشوفات المشمولين في توزيع الأراضي في كركوك، البصرة، بغداد وبابل وبقية المحافظات العراقية، حيث أعلنت وزارة الإسكان والإعمار في العراق عن موقع داري، والذي يمكن للمواطنين الاستعلام من خلاله عن أسماء المشمولين بقطع الأراضي، وكانت الوزارة قد أعلنت عن التسجيل للحصول على قطعة أرض في مطلع شهر أغسطس المنصرم، حيث سجل عشرات الآلاف من المواطنين الراغبين في امتلاك قطعة أرض سكنية، ويترقب الكثير من المتقدمين لقطع الأرضي موعد إعلان الوزارة عن ظهور أسماء المشمولين ضمن الوجبة الأولى والثانية، وفي هذا المقال نوضح لكم جميع التفاصيل.

أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2021

قامت وزارة الإسكان والإعمار بالتأكد من بيانات ومعلومات المتقدمين بعد انتهاء عملية التسجيل، وأشارت إلى أن اختيار الأسماء سيكون عشوائي وبشكل إلكتروني من خلال الكمبيوتر، وذكرت بأن مبادرة داري تضمنت توزيع 550 ألف قطعة أرض في كافة المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان، وقد أطلقت مبادرة داري بعد أن قام المختصون في الحكومة والوزارة بدراسة هذه المبادرة بجميع جوانبها، حيث وضعت العديد من الضوابط والإجراءات لكي تصل هذه الأراضي إلى المستحقون لها، وستقوم وزارة الإسكان من خلال الإتصال الهاتفي بإبلاغ المستفيدين في هذه المبادرة ضمن الوجبة الأولى والثانية.

أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2021 في الأنبار

ينتظر الكثير من المواطنين العراقين، في موعد إعلان أسماء المشمولين في قطع الأراضي 2021 في الأنبار، حيث من المقرر أن يتم إعلان الأسماء المستفيدن من مشروع داري في محافظة الأنبار يوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر الجاري، وقالت الوزارة بأنه يتوجب على المواطنين الذين قد وصلتهم الرسائل النصية التأكد من موعد المقابلة، وذلك عن طريق الرقم التعريفي من خلال رابط موقع داري من هنا، الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين، ولمعرفة حالة الاستمارة يجب تأكيد رقم الهاتف المرتبط بالاستمارة من خلال إدخاله في المكان المخصص، ثم تقوم بعد ذلك بالنقر على أيقونة اطلب الرمز.

أكدت الوزارة بأن الإعلان عن أسماء المشمولين والمستفيدين من مبادرة داري سيكون خلال 14 يوم، وتحاول الوزارة بشكل حثيث ومستمر في إيجاد الحلول للمشاريع الإسكانية، حيث أكدت بأن هذه المبادرة لن تكون الأولى او الأخيرة.