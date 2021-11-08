رابط استخراج نتائج قياس قدرات 1443 برقم الهويه ورمز التحقق وطريقة الاستعلام عن اختبار القدرات العامة الورقي

يستعرض لكم ثقفني، رابط الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة الورقي 1443 برقم الهوية ورمز التحقق، حيث يبحث الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية، عن طريقة التعرف على درجات امتحان القدرات العامة الورقي، حيث أكدت وزارة التعليم السعودية بأن الاستعلام عن النتائج يكون بطريقة إلكترونية، ويعد اختبار قدرات قياس من ضمن الإختبارات المهمة التي تؤهل طلاب الثانوية إلى الإلتحاق بالتخصصات والكليات الجامعية، حيث أن نتيجة الثانوية غير كافية وحدها لتؤهل الطالب أو الطالبة للدراسة الجامعية، ولكن يطلب من الطلبة إجراء هذا الاختبار من أجل قياس قدراتهم التحصيلية، وبناء على ذلك يكون الطالب قادرا على التسجيل في الجامعة واختيار التخصص المناسب.

نتائج قياس اختبار القدرات العامة الورقي 1443

أعلن مركز قياس الوطني للقدرات، ظهور نتائح اختبار القدرات العامة الورقي للعام 1443، ويمكن الآن الدخول إلى رابط بوابة قياس والحصول على النتيجة، حيث يقوم الطالب بتسجيل الدخول للموقع الرسمي ومن ثم إدخال رقم الهوية الخاصة به وبعد ذلك كتابة كود التحقق، تجدر الإشارة إلى أن اختبارات قياس، تقوم بقياس قدرات الطالب بالإضافة إلى المهارات التي يتمتع ويتميز بها عن بقية الطلاب، حيث تكون الإختبارات جامعة لكافة المراحل الدراسية التي مرها بها الطالب، وبذلك يتم تحديد التخصص الذي يلائم الطلاب.

الخطوة الأولى، تسجيل الدخول إلى رابط موقع قياس القدرات. الخطوة الثانية، إدخال بيانات المستخدم. الخطوة الثالثة الإنتقال إلي خدمات النتائج. الخطوة الرابعة، من القائمة اختر الاختبار الذي ترغب في الاستعلام عن نتيجته. الخطوة الخامسة كتابة رقم الهوية الخاص بك. الخطوة السادسة النقر على كلمة عرض لتظهر لك النتيجة مباشرة.

الاستعلام عن نتائج قياس القدرات برقم الهوية 1443موقع نتائج قياس القدرات 1443

تهتم وزارة التعليم السعودية في المسيرة التعليمية للطلاب، بدءا من رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية مرورا بالمرحلة المتوسطة والثانوية، حيث تسعى إلى أن يكون الطالب لديه القدرة على النجاح في اختبار قياس الذي يجعل الطلاب قادرة على التقديم والإلتحاق بالتخصصات الجامعية، ويمكن للطلاب الذين قاموا بأداء اختبارات قياس للقدرات العامة، الدخول الأن إلى موقع قياس المركز الوطني، من خلال الخطوات التي قد شرحناها لكم بالأعلى، وفي حال كان لديكم أي سؤال برجاء ترك تعليق بالأسفل.