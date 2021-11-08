Pdf اطلع الآن.. أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية داري العراق 2021 الوجبة الأولى والثانية

صدرت قائمة أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية داري العراق 2021 الوجبة الأولى و أسماء المشمولين بقطع الأراضي الوجبة الثانية 2021 في العراق عبر منصة داري التابعة لوزارة الإسكان العراقية، حيث ازدادت عمليات البحث خلال هذه الساعات القليلة الماضية حول أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية في كافة المحافظات بالجمهورية العراقية ويتم الاطلاع عليها من خلال منصة داري الإلكترونية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الإسكان العراقية عن تجهيز كشوف أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية والتي قد سبق وتم الإعلان عنها.

أسماء المشمولين بقطع الأراضي داري 2021 بالعراق

ونشرت وزارة الإسكان أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية في مختلف أنحاء العراق 2021 الوجبة الثانية، بعد أن أعلنت بشكل رسمي عن قيام مبادرة داري، حيث تشمل هذه الوجبة أسماء الأشخاص الذين سوف يقومون باستلام الأراضي السكنية الجديدة.

وتسعى وزارة الإسكان تحت إشراف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى تعمير الأراضي من خلال بناء مدن جديدة، وذلك من خلال تقديم أراضي سكنية للمواطنين وفق عدد من الشروط والضوابط الهامة التي قد سبق وتم الإعلان عنها،

وتم التقديم إلكترونيا عبر منصة داري فهي المنصة المنوط بها بمراجعة الطلبات وتحديد أسماء المشمولين.

تاريخ تسليم أسماء المشمولين بقطع الأراضي الوجبة الأولى 2021

ومن المقرر أن يتم تسليم أسماء المشمولين بقطع الأراضي الوجبة الأولى 2021 في بغداد يوم 10/11 ومحافظة نينوى 11/11 والديوانية 12/11 ومحافظة ذي قار 13/11 ومحافظة كربلاء 14/11 ومحافظة النجف 15/11 ومحافظة صلاح الدين 16/11 وكركوك 17/11 ومحافظة بابل 18/11 والبصرة 19/11 ومحافظة المثنى 20/11 وميسان 21/11 ومحافظة الأنبار 22/11 و واسط 23/11 .

أسماء المشمولين بقطع الأراضي الوجبة الثانية 2021

يمكن لجميع المتقدمين البحث عبر الملف من خلال المحافظة التابع لها، أو حسب الاسم أو اسم الأم وهذا الكشف خاص بالوجبة الثانية من المشمولين بالأراضي السكنية، أما حول الأوراق المطلوبة في حال القبول فيمكنكم التعرف على المزيد من المعلومات من خلال منصة داري الإلكترونية.

منصة داري أسماء المشمولين بقطع الأراضي

ومن خلال منصة داري الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان، يمكنكم التسجيل والاطلاع على أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية داري العراق بشكل إلكتروني، وقد أعلنت وزارة الإسكان بأن أسماء المشمولين بقطع الأراضي سوف تتم لكل محافظة بمفردها، حيث تم تحديد موعد لكل محافظة وذلك حتى لا يكون هناك ضغط على شبكة الإنترنت ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن النتيجة.