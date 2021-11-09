المملكة تحتفي بالذكرى السابعة لتجديد بيعة الملك سلمان بن عبد العزيز 1443 هـ

تحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى مرور سبع سنوات هجرية على مبايعة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. فقد تمت مبايعة الملك للمرة الأولى في 3 من ربيع الآخر عام 1436 من الهجرة. وفي كل عام يقوم الشعب السعودي بتجديد البيعة لخادم الحرمين الشريفين وإظهار علامات الحب والوفاء للأسرة الحاكمة. كما يحتفي الشعب بمسيرة التطوير والتنمية التي بدأها الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان منذذ تولي الحكم في جميع قطاعات الدولة.

الملك سلمان يقود المملكة لتحقيق رؤية 2030

على الرغم من تأثيرات إنتشار فيروس كرونا المستجد على مختلف دول العالم إلا أن المملكة إستطاعت الخوض في مسيرتها للتنمية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وكذلك إطلاق خطة خمسية جديدة لإكمال تحقيق هذه الرؤية. فقد تم تطوير عدة مناطق داخل المملكة وتنشيط السياحة في عدة مناطق أخرى من بينها مدينة الرياض التي تشهد عدة أحداث كبيرة على رأسها موسم الرياض. الذي شهد نجاحاً كبيراً هذا العام ولفت أنظار العالم إلى المملكة.

وقد تسابق أبناء المملكة في إعداد تصميمات مختلفة توضح مبايعتهم لجلاله الملك على السمع والطاعة. ومن الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز قد تولى حكم المملكة العربية السعودية عام 2015 عقب وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

قام الملك فور توليه الحكم بإجراء العديد من التغييرات الهامة في نظام حكم الدولة حيث أمر بإلغاء ما وصل إلى عشرة مجالس حكومية كانت موجودة أثناء حكم الملك عبد الله. واكتفى بوجود مجلس واحد وهو مجلس الشئون السياسية والأمنية السعودي وبذلك تم تبسيط البيروقراطية السعودية. كما قام بإصدار تعليمات تحث على غمس الكفاءات الشابة من الجيل الثاني والثالث من أبناء الأسرة الحاكمة في مختلف المواقع القيادية وهو ما تم بالفعل.

حققت العديد من قطاعات الدولة السعودية نجاحات كبيرة في عهده وبجهود ولي عهده الأمير محمد بن سلمان في القطاع الصحي والتعليمي وغيرها. كما تطورت الخدمات الحكومية بشكل كبير وتم توسيع عمل الحكومة الإلكترونية فتمكن المواطنين والمقيمين من الحصول على الكثير من الخدمات دون الحاجة للذهاب إلى المصلحة الحكومية.

حرص سلمان بن عبد العزيز على تمكين المرأة السعودية في الكثير من مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والإجتماعية. فتمكنت النساء من التقديم في العديد من الوظائف دون التمييز على أساس النوع فكان للمرأة السعودية نصيباً من المشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

تعدد طرق التعبير عن محبة الشعب السعودي أفراد ومؤسسات لمليكهم فانطلقت عدة مسابقات عبر وسائل التواصل الإجتماعي تتنوع ما بين الإجابة عن أسئلة متعلقة بخادم الحرمين الشريفين. أو مسابقات لأفضل تصميم يتم تقديمه عن البيعة السابعة ومن بين العديد من التصميمات تصاميم فنية تحمل عبارات الحب والود للملك وولي عهده. كما حملت بعض التصاميم عبارات مختلفة قالها الملك سلمان في عدة مناسبات.