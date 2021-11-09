"الاستئناف" السعودية ترجئ النظر بقضية المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين

دوت الخليج :- أرجأت محكمة الاستئناف في السعودية النظر في قضية "دعم المقاومة" المعتقل على أثرها مجموعة من الأردنيين والفلسطينيين، إلى الشهر المقبل، بعد جلسة قصيرة.

وكان قد قال خضر مشايخ رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية , امس الاحد , إن "محكمة استئناف الرياض بدأت الإثنين النظر بالأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بشأن الموقوفين الأردنيين والفلسطينيين".

وأضاف: "ستتوزع جلسات المحاكمة على ثلاثة أسابيع لتشمل جميع الموقوفين الأردنيين والفلسطينيين الذين يتجاوز عددهم 60".

‎ وكانت المحكمة الجزائية السعودية، قد قضت في الثامن من أغسطس/آب الماضي بالحبس 15 عاما على الممثل السابق لحركة "حماس" لديها، محمد الخضري؛ ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا.‎

وتراوحت الأحكام ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي فبراير/شباط 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، بينهم الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية".

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب بشأنها، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".