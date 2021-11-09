وفاتان بمشاجرة في إربد

دوت الخليج :- قال الناطق باسم مديرية الأمن العام، إنه ورد بلاغ عصر الإثنين بوقوع مشاجرة في محافظة إربد بين مجموعة من الأشخاص.
وأضاف، أن أحد أطراف المشاجرة قام بطعن 3 أشخاص نتج عنها وفاتين وإصابة، حيث تحركت الأجهزة الأمنية للموقع.
ولفت إلى أنه تم ضبط الشخص الذي قام بالطعن مع الأداة الحادة، مشيرا إلى أن التحقيقات بشأن ملابسات المشاجرة جارية.
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