كيف احصل علي شهادة إجازة مرضية؟ والاستعلام عن تقرير طبي إلكترونياً

الاستعلام عن تفاصيل تقرير طبي بمنصة صحة برقم الهوية، حيث توفر منصة صحة للخدمات الطبية العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهم الكثير من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، حيث تعمل المنصة علي توفير كافة خدماتها إلكترونياً للتسهيل علي المواطنين وتوفير الوقت والجهد الخاص به، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن تقرير طبي برقم الهوية الوطنية، كما توفر المنصة إمكانية تسجيل أي تقرير طبي لجميع التخصصات الطبية بالإضافة إلى توفير خدمات تتعلق بالإصدارات الخاصة بالإخطارات المرضية المرتبطة بالعمل من خلال تعامل رقمي خالص، ويتم ذلك إلكترونياً بسهولة بدون الحاجة إلى التسليم الورقي، واليكم خطوات الاستعلام عن التقرير الطبي بموقع صحة.

خدمات منصة صحة والاستعلام عن تقرير طبي

خدمة الاستعلام عن تقرير طبي تتم إلكترونياً عبر منصة الاستعلام المحددة من جانب موقع وزارة الصحة، علي أن يتم الاستعلام بالخطوات التالية:

الدخول علي منصة الاستعلام التالية/ منصة صحة. الدخول إلى الموقع ثم بعدها يتم الضغط علي الخدمات الإلكترونية العامة. يجب اختيار تبويب “الاستعلام عن تقرير طبي”. يجب إدخال الرقم الخاص بالهوية الوطنية في المكان المحدد له أو الرقم الخاص بالإقامة إذا كان المستعلم مقيماً. يجب إدخال الرقم المرجعي في المكان المخصص لذلك. الضغط علي عرض التفاصيل. بعد الضغط يتم إظهار جميع التفاصيل الخاصة بالتقرير الطبي من حيث التشخيص الطبي ومدة التقرير الطبي وغيرها من البيانات التي تعد مرتبطة بتفاصيل التقرير.

كيف احصل علي شهادة إجازة مرضية؟

من خلال منصة صحة يمكن الحصول علي شهادة إجازة مرضية بشكل إلكتروني من خلال التفاصيل التالية: