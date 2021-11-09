يبحث المستثمرين عن خطوات الاكتتاب عن طريق تطبيق الراجحي لإمكانية شراء الأسهم بالشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام. وتغني هذه الخدمة المستثمرين عن الذهاب إلى فروع البنك حيث أنها إلكترونية ولا تتطلب أي مجهود.

خدمة الاكتتاب في الراجحي

يقدم مصرف الراجحي من خلال الراجحي المالية خدمات الاكتتاب وشراء الأسهم أو بيع الأسهم المحلية والعالمية. حتى يُسهل على المستثمرين عملية الاستثمار في الأسهم. إلى جانب الخدمات الاستشارية من قبل فريق من الاستشاريين والمحللين الماليين لمساعدة العملاء على اختيار أفضل خيار وفقًا لإمكانياتهم المالية.

خطوات الاكتتاب عن طريق تطبيق الراجحي

أتاح الراجحي إمكانية الاكتتاب من خلال التطبيق الإلكتروني ليُسهل على العملاء الاكتتاب وبإمكانك اتباع الخطوات الآتية للاكتتاب:

الدخول إلى تطبيق الراجحي على الجوال.

تسجيل الدخول باسمك ورقمك السري.

كتابة رمز التحقق المرسل لك على الجوال ومن ثم النقر على التالي والدخول للقائمة الموجودة بأعلى اليمين.

اختر الوضع المالي من القائمة الرئيسية ثم النقر على خيار الاشتراك ثم الاشتراك في الاكتتاب العام.

حدد الشركة التي تريد الاكتتاب بها ثم حدد عدد الأسهم التي تريد شراءها ثم دفع الرسوم المستحقة ثم تقديم الطلب.

الاكتتاب في الراجحي عبر الصراف الآلي

العملاء في مصرف الراجحي يستطعون الاكتتاب دون الذهاب إلى المصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بأماكن معينة في المملكة ويمكن الاكتتاب بالخطوات الآتية:

التوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي ثم أدخل بطاقة الراجحي.

وكتابة الرقم السري وتأكيد الدخول لحساب المستخدم من القائمة الرئيسية اختر عمليات أخرى .

النقر على اكتتاب ثم بيع الأسهم وحدد العملة المطلوبة وهي اكتتاب عام واختر الشركة وحدد عدد الأسهم ودفع قيمة الأسهم وتأكيد العملية.

بذلك تكون قد انتهيت من الاكتتاب عبر جهاز الصراف الآلي.

رابط تطبيق الراجحي

يمكن تثبيت تطبيق الراجحي من المتجر مباشرة، لنظام الأندرويد أو لنظام الآيفون.

أن يكون لديه حساب في مصرف الراجحي.

يكون لديك بطاقة صراف مفعلة.

الاشتراك في حساب الراجحي مباشر أفراد.

أن يكون المكتتب سعودي الجنسية. أن يشترك المكتتب في الاكتتاب العام التي يحق له المشاركة فيها.

شروط الاكتتاب في الراجحي