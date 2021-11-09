الأمم المتحدة: احتمال انزلاق إثيوبيا لحرب أهلية وارد جدا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة "كل أطراف النزاع فى إثيوبيا ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان وللقانون الدولى". ودخلت البلدة الإفريقية ذات العرقيات المتعددة فى حالة حرب أهلية متعددة الأطراف، فقد تصاعد العنف والدمار فى البلاد واقترب إلى حد ينذر بانهيار تام، بما يهدد بقاء إثيوبيا كدولة موحدة. وفى تطور خطير للأحداث فى الداخل الإثيوبى، ومع التصعيد وفرض الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ فى البلاد، عبرت معظم السفارت الأجنبية المتواجدة على الأراضى الإثيوبية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف، ودعت رعاياها لمغادرة البلاد، ومغادرة طواقمها الدبلوماسية.

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