موقع قرية زمان ضمن موسم الرياض 2021-2022.. كيف تحجز التذاكر بالخطوات الإلكترونية

تنطلق فعاليات قرية زمان ضمن فعاليات موسم الرياض 2021-2021 بكثير من الحضور من الجمهوري السعودي، حيث يمنح منظمو موسم الرياض تذاكر مجانية لدخول قرية زمان يتم حجزها عن طريق موقع موسم الرياض، فأين يقع موقع قرية زمان، وكيف يمكن شراء التذاكر بشكل إلكتروني وأهم شروطها.

قرية زمان تجمع الكثير من العروض التفاعلية وحفلات الرقص المطابقة للموروث الثقافي في المملكة العربية السعودية- توفر تجربة ما كان عليه الأجداد في الزمن السحيق ضمن محاكاة واقعية تعكس التراث المهني والمعيشي في الماضي بما يقترن بتقوية شعور الانتماء الى هذه الأرض وتربط الأجيال بتراثهم الأصيل.

بدايةً، يجب أن نعرف ان دخول قرية زمان يتم بشكل مجاني- لكن، لا بد من حجز التذاكر لها، وذلك يكون عن طريق موقع موسم الرياض riyadhseason sa.

سجل دخولك إلى موقع موسم الرياض وإذا لا تمتلك معلومات الدخول سجل حساب جديد

ثم الدخول الى حسابك في الموقع بالبريد الالكتروني وكلمة السر.

أنتقل الى صفحة قرية زمان لبدء الحجز بالضغط على أيقونة احجز الآن يسار الشاشة

حدد تاريخ حضور فعالية قرية زمان حيث يشترط الحضور مبكراً.

حدد عدد التذاكر المطوب حجزها بحد أقصى 5 تذاكر لكل فرد.

أنقر فوق أيقونة اشتر الآن لاستكمال تعليمات شراء التذكرة

علماً أن التذكرة لا يشترط ربطها في تطبيق توكلنا ويكفي إبراز الحالة الصحية في التطبيق المذكور.

كيف تحجز تذاكر قرية زمان موسم الرياض 2021-2022تطبيق موسم الرياض

يمكنك بدء تحميل تطبيق موسم الرياض من متجري ستور ابل وجوجل بلاي للقيام بحجر تذاكر قرية زمان من خلال التطبيق المرفقة روابطه أدناه.

موقع قرية زمان موسم الرياض

توضح الصورة المرفقة أدناه موقع قرية زمان من حيث الخريطة.

في الختام، نذكر ان قرية زمان انطلقت في يوم الأربعاء, 03 نوفمبر 2021 وتستمر حتى الأحد, 02 يناير 2022.