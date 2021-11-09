ارتفاع أسعار النفط بعد إقرار قانون البنية التحتية الأمريكى

جدة - نرمين السيد - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، حيث دعمت المؤشرات الإيجابية لـ النمو الاقتصادى العالمى توقعات الطلب على الطاقة وقالت الولايات المتحدة إنها تدرس خيارات لمعالجة ارتفاع الأسعار.





وحسمبا أفادت قناة "CNBC" الأمريكية، وتقدم خام برنت بنسبة 0.83% ليستقر عند مستوى 83.43 دولار للبرميل، بعد انخفاضه بنحو 2% الأسبوع الماضى.

وارتفع الخام الأمريكى بنسبة 0.81%، ليستقر عند 81.93 دولارًا ، بعد أن انخفض بنسبة 3% تقريبًا خلال يوم الجمعة.

ورحب الرئيس الأمريكى جو بايدن يوم السبت بإقرار الكونغرس لمشروع قانون البنية التحتية الذى طال تأجيله بقيمة تريليون دولار والذى قد يعزز النمو والطلب على الوقود.

وتلقت الأسعار مزيدا من الدعم بعد قرار اتخذته منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، المعروفين معًا باسم أوبك + ، بعدم تسريع زيادات الإنتاج المخطط لها الأسبوع الماضى.

وكان بايدن قد دعا أوبك + لإنتاج مزيد من الخام للحد من ارتفاع الأسعار وقال يوم السبت إن إدارته لديها "أدوات أخرى" للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط.