إثيوبيا.. حكومة آبى أحمد تقيد الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، قال مرصد "نتبلوكس" المتخصص بمراقبة انقطاعات الإنترنت فى العالم، إنه بدءا من بعد ظهر أمس الإثنين، قيدت شركة "إثيو تليكوم"، والتى تديرها الحكومة الإثيوبية، الدخول إلى خوادم "فيسبوك" و"ماسنجر" وبعض خوادم التراسل عبر "واتساب" و"تليجرام"، من خلال وتحتكر قطاع الاتصالات فى البلاد.
وقالت "رويترز"، إن مسؤولين فى الحكومة الإثيوبية لم يردوا على طلباتها للتعليق، فيما يأتى ذلك وسط تصاعد الصراع فى الأسابيع الأخيرة المستمر منذ عام فى شمال البلاد بين الحكومة وقوات تيجراى.
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