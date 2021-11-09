نتائج قياس 1443.. المركز الوطني يُعلن نتائج قياس القدرات العامة الورقي فترة أولى ١٤٤٣

نتائج قياس 1443 ، ما زلنا نتابع معكم أخر أخبار نتائج اختبار قياس ورقي الفترة الأولى حيث تم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج قياس القدرات العامة 1443 ، حيث يُمكن لجميع الطلاب والطالبات ممن قاموا بالتسجيل وأداء اختبار قياس القدرات العامة من استخراج نتيجة قياس برقم الهوية 1443 ، وبالفعل بدأ موقع قياس القدرات العامة بنشر نتائج اختبار القدرات العامة الفترة الأولى ، وقد خصصت هيئة تقويم التعليم والتدريب رابط استخراج نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق.

نتائج قياس القدرات العامة 1443

نتائج قياس 1443 ، في ذات السياق أوضح المركز الوطني أن نتائج قياس ورقي ١٤٤٣ ستكون متاحة خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر الحالي 2021 وتحديداً في الثامن من نفس الشهر الموافق ليوم الثالث من ربيع الآخر 1443 هجرياً، ويزداد البحث في الوقت الحالي من قبل الطلاب والطالبات عن رابط استخراج نتيجة قياس القدرات العامة ورقي الفترة الأولى ، ونحن سوف نعمل على جلب عن رابط نتائج وزرقي برقم الهوية.

ويطرح الكثير من الطلبة والطالبات العديد من التساؤلات في الوقت الحالي رغبة منهم في الوصول إلى رابط نتائج قياس القدرات العامة ورقي 1443 برقم الهوية ، وكيفية استخراج نتائج قياس 1443 ، وكان من أبرز هذه التساؤلات كيف اطلع نتائج قياس 1443 برقم الهوية ورمز التحقق.

ونشر الحساب الرسمي الموثق التابع للمركز الوطني للقياس عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة تويتر، أنه تم الإعلان عن نتائج قياس 1443 ، حيث يُمكن لجميع الطلبة والطالبات الذين أدوا اختبارات قياس ورقي استخراج نتيجة قياس القدرات العامة الورقي الآن برقم الهوية، ويلزم أولاً إتمام عملية تسجيل الدخول عبر المركز الوطني للقياس من خلال كتابة السجل المدني وكلمة المرور الخاصة بحساب قياس، وكما هو موضح أدناه.

خطوات استخراج نتائج قياس القدرات العامة 1443 ورقي الفترة الأولى

نستعرض عليكم أبناءنا الطلاب والطالبات بعض الخطوات البسيطة والسهلة التي تُمنكم من الحصول على نتائج قياس 1443 ، وذلك عبر موقع المركز الوطني للقياس، والتي تتمثل في التالي:

الدخول على رابط موقع نتائج قياس.

كتابة السجل المدني وكلمة المرور الخاص بالطالب أو الطالبة.

النقر على أنا لست روبوت والتحقق من الصور .الضغط على أيقونة النتائج.

اختيار اختبار التحصيلي 1442.

اختيار أيقونة البحث.

نتائج قياس ١٤٤٣

من خلال الدخول عبر رابط موقع قياس ، يُمكنكم استخراج نتائج قياس ١٤٤٣، وذلك بعد اتباع الخطوات من تسجيل الدخول باسم حساب قياس ، وذلك من خلال كتابة رقم السجل المدني وكلمة المرور، ثم بعدها يُمكنكم استخراج نتائج قياس القدرات العامة 1443 الفترة الأولى. هذا وسنتابع معكم خلال الساعات القادمة المزيد فيما يخص إعلان نتائج قياس القدرات برقم الهوية.