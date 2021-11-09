نتائج قياس 1443 والاستعلام عن نتائج قياس عبر الموقع الرسمي

نتائج قياس 1443 ، أعلن المركز الوطني للقياس الذي يتبع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، قد اعلن المركز عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي (الفترة الأولى) حيث شغل بال آلاف الطلبة أمر النتائج الخاصة بقياس لعام 1443 هذا ولأنة قد ظهرت النتائج بشكل إلكتروني وهذا من خلال الموقع الرسمي للمركز حيث انتهى الطلبة منذ فترة قليلة من أداء الاختبارات التحصيلية التي تقوم بها هيئة تقويم التعليم والتدريب ولمزيد من المعلومات تابعونا لمعرفة كل جديد.

نتائج قياس 1443

قال مركز قياس عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تمت إتاحة نتائج اختبار القدرات العامة “الورقي” و استخراج نتيجة قياس القدرات في الفترة الأولى لعام 1443هـ، من خلال حساب المستفيد. كما أن مركز قياس تمنى لكل الطلبة والطالبات التوفيق في اختبار القدرات العامة الورقي (المرحلة الأولى).

وأتاح المركز النتائج من خلال : https://e-services.etec.gov.sa

أصبحت الآن النتائج متاحة لجميع الطلبة و استخراج نتيجة قياس من خلال بعض المعلومات والبيانات البسيطة التي تكون مطلوبة من كل طالب وهي

رقم الهوية الوطنية للطلبة.

الرقم الامتحاني للطالب.

بعض البيانات الأخرى التي سنذكرها في الفقرات القادمة.

متى تطلع نتائج قياس

المسئولين في وزارة التربية والتعليم قد أعلنوا في المملكة العربية السعودية عن متى تطلع نتائج قياس وقد كان ذلك بعد أن حُددت مواعيد الاختبارات لنتائج القياس و استخراج نتيجة قياس برقم الهوية لكل طالب وطالبة لكي يحددوا مستواهم العلمي قبل أن يلتحقوا بالجامعة وبالطبع قبل الالتحاق بالوظائف وذلك في إطار خطة للنهوض بالتعليم في المملكة وذلك ضمن رؤية 2030 الموضوعة للنهوض بالمملكة.

جدير بالذكر أن الاختبارات انتهت منذ شهر أكتوبر الماضي. وأصبحت متاحة بشكل إلكتروني وذلك من ضمن إجراءات السلامة حتى يتم الحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

استخراج نتيجة قياس برقم الهوية

هناك بضع خطوات سهلة سوف تقوم لها للحصول على استخراج نتيجة قياس وسنطلعك عليها هنا:-

في البداية يجب الدخول إلى موقع الهيئة لكي يتم استخراج نتيجة قياس ، الموقع الجديد الذي تم تحديثه بشكل رسمي منذ أيام قليلة.

، الموقع الجديد الذي تم تحديثه بشكل رسمي منذ أيام قليلة. بعد الدخول إلى الموقع يجب الضغط على كلمة “نتائج قياس” ضمن الخيارات الموضوعة أمامك في الموقع الخاص بالاستعلام

كذلك يجب القيام بملأ البيانات المطلوبة منك في خاناتها المحددة بداخل الموقع.

في النهاية الضغط على استعلام وسيتم ظهور كل التفاصيل التي تريدها حول نتائج قياس 1443.

وفي النهاية نرجو أن تكون مقالتنا عن نتائج قياس 1443 و استعلام نتائج قياس 1443 قد نالت إعجابكم ودمتم بخير أعزائي قراء موقع ثقفني.