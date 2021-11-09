الإطار التنسيقي بالعراق يدعو إلى إيقاف التصعيد الإعلامي

دعا الإطار التنسيقي في العراق، بحضور رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس القضاء، إلى خفض التوتر وإيقاف التصعيد الإعلامي على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة.

وتوصل الإطار التنسيقي العراقي عقب اجتماع له ليلة الثلاثاء، إلى ضرورة "خفض التوتر وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس وبعث رسائل اطمئنان لأبناء الشعب العراقي".

وأكد بيان صادر عن الإطار التنسيقي في العراق على أهمية "البحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية تعيد لجميع الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزت بدرجة كبيرة"، كما دعا إلى "اجتماع وطني لبحث إمكانية إيجاد حلول لهذه الأزمة المستعصية".

وأدان البيان "جريمة استهداف المتظاهرين"، وشدد على "إكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بها ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة".

وأعرب على رفضه وإدانته لـ"جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي)، وإكمال التحقيق بها ورفد فريق التحقيق بفريق فني مختص لمعرفة كل حيثيات الجريمة وتقديم المسؤولين عنها للقضاء".