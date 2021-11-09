جدة - نرمين السيد - وقال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية، في تصريحات لـ قناة "الميادين"، إن الطائرة المسيّرة انطلقت من جنوب شرق العاصمة بغداد، نافيا أن تكون ضمن منظومة الرادار التابعة لـ السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.
وأضاف أن الأجهزة الاستخبارية تعمل على الوصول للمنفذين بعد تحديد جهة انطلاق الطائرة، لافتا إلى أن القوات المسلحة في جاهزية تامة للدفاع عن العراق والشعب والمؤسسات الحيوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديد جهة انطلاق الطائرة التى حاولت اغتيال رئيس وزراء العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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