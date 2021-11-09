تحديد جهة انطلاق الطائرة التى حاولت اغتيال رئيس وزراء العراق

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية، في تصريحات لـ قناة "الميادين"، إن الطائرة المسيّرة انطلقت من جنوب شرق العاصمة بغداد، نافيا أن تكون ضمن منظومة الرادار التابعة لـ السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.

وأضاف أن الأجهزة الاستخبارية تعمل على الوصول للمنفذين بعد تحديد جهة انطلاق الطائرة، لافتا إلى أن القوات المسلحة في جاهزية تامة للدفاع عن العراق والشعب والمؤسسات الحيوية.