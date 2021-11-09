إصابات كورونا تتخطى عتبة جديدة عالميا.. وهذه الدولة بالصدارة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 250.28 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و307272.

وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بأكثر من 47 مليون حالة، وكذلك أكثر من 776 ألف حالة وفاة، تليها الهند بأكثر من 34 مليون إصابة و461 ألف وفاة.

أما البرازيل فتأتي في المرتبة الثالثة بنحو 22 مليون إصابة، وحوالي 610 آلاف وفاة، تليها المملكة المتحدة بأكثر من 9 ملايين إصابة وما يزيد عن 141 ألف وفاة.

وجاءت روسيا في المرتبة الخامسة عالميا بنحو 9 ملايين إصابة، و248 ألف حالة وفاة.