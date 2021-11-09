اقتحام الكابيتول.. إجراء جديد من الكونجرس ضد ترامب وأنصاره

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع روسيا اليوم"، وجهت اللجنة المعنية بالتحقيق فى أحداث الكابيتول، مذكرات استدعاء لستة أشخاص مقربين من الرئيس الأمريكى السابق، منهم مدير حملته الانتخابية بيل ستيبين، والمستشار الأسبق للأمن القومى مايكل فلين، والمستشار السابق لترامب جيسون ميلر.
وتعتقد لجنة التحقيق بالكونجرس أن مساعدى ترامب نظمو حملة للتضليل قبل عدة أيام من أحداث اقتحام الكابيتول فى السادس من يناير الماضى، وأنهم خططوا لعرقلة فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية.
وكانت اللجنة قد وجهت مذكرات استدعاء مماثلة إلى عدد من المساعدين والمستشارين لترامب والأشخاص الذى عملوا لصالح حملته الانتخابية وغيرهم فى إطار التحقيقات الجارية.
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