اعتقال اثنين من أخطر الإرهابيين فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وذكرت القيادة، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، أن عناصر الشرطة تمكنت وفق معلومات استخبارية دقيقة من رصد أحد العناصر الإرهابية واعتقاله بعد كمين محكم فى منطقة المعامل شرقى بغداد.

وأشارت إلى أن عناصر الشرطة تمكنت أيضا، من اعتقال أحد الإرهابيين فى منطقة الكرخ بعد نصب كمين محكم له، لافتة إلى أن الإرهابيين الاثنين مطلوبين وفق المادة 4/1 إرهاب، موضحة أنه تمت إحالتهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.