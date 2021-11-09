جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "آسيا" الإخبارية عن صادقين قوله، فى جلسة استماع برلمانية، إن الحكومة قررت استخدام لقاحات معززة بنسبة 50%، بسبب مخاوف من عدم المساواة فى اللقاحات سواء فى الداخل أو فى الخارج.
ولفت الوزير إلى أن اللقاحات المعززة سيتم منحها مجانًا، والأولوية ستكون للمسنين والمعوزين المؤمَّن عليهم من قبل الحكومة، بينما سيتعين على بقية السكان دفع تكاليفها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة الإندونيسى: نعتزم إعطاء جرعة معززة للمواطنين ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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