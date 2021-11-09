وزير الصحة الإندونيسى: نعتزم إعطاء جرعة معززة للمواطنين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "آسيا" الإخبارية عن صادقين قوله، فى جلسة استماع برلمانية، إن الحكومة قررت استخدام لقاحات معززة بنسبة 50%، بسبب مخاوف من عدم المساواة فى اللقاحات سواء فى الداخل أو فى الخارج.

ولفت الوزير إلى أن اللقاحات المعززة سيتم منحها مجانًا، والأولوية ستكون للمسنين والمعوزين المؤمَّن عليهم من قبل الحكومة، بينما سيتعين على بقية السكان دفع تكاليفها.