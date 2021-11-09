الصين تسجل 62 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 62 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، مقارنة مع 89 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 43 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وذلك مقارنة مع 65 في اليوم السابق.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 74مقارنة مع 46 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97885 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.