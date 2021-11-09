كوارث الفيضانات فى الصين.. وفاة 590 شخصا وتشريد 3 ملايين

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الطوارئ الصينية فى بيان، إن الكوارث المتعلقة بالفيضانات كان لها تأثير شديد على 58.9 مليون شخص فى الصين، مضيفة أن 590 شخصا لقوا مصرعهم أو فُقِدُوا جراء هذه الفيضانات.
وأكدت الوزارة أن هناك حاجة إلى نقل 3.5 مليون شخص إلى أماكن إيواء طارئة، وأن عدد المنازل التى انهارت من جراء الفيضانات يبلغ 203 آلاف منزل".
وتابع البيان: "وزارة الوزارة تدير نظام إنقاذ، تم إنشاؤه منذ عام 2018، ويعمل ثلاثة آلاف فريق إنقاذ من المحترفين والمتخصيين فى إطار هذا النظام".
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