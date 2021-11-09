هولندا تعلن توقفها عن الاستثمار فى البترول بالخارج.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وقال وزير التجارة الخارجية والتعاون من أجل التنمية فى هولندا توم دى بروجن، عبر صفحته بـ موقع "تويتر"، إن بلاده وقَّعت مع بريطانيا على إعلان لوقف الاستثمارات الحكومية فى مجالات البترول والغاز والفحم فى الدول الأجنبية بحلول نهاية عام 2022.
وأضاف الوزير، أن هولندا وبريطانيا وقعتا على هذا الإعلان بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن التغير المناخى.
جدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن هذه المبادرة، فى إطار إجراء مشترك إزاء التغير المناخى أثناء المؤتمر، وأيدته بريطانيا والولايات المتحدة وكندا والسويد وسويسرا وإيطاليا ودول أخرى.
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