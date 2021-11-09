زلزال قبالة ساحل نيكاراجوا ولا أنباء أولية عن وقوع أضرار

اهتزت أبنية في مدينة سان خوسيه عاصمة كوستاريكا يوم الاثنين بعد وقوع زلزال بقوة 5.8 درجة حسب تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قبالة ساحل نيكاراجوا المجاورة، ولكن لم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع قبالة ساحل نيكاراجوا على المحيط الهادي على عمق 35 كيلومترا وعلى بعد حوالي 76 كيلومترا جنوب غربي قرية ماساتشابا الساحلية.
وذكرت خدمات الطوارئ الوطنية في كوستاريكا أنه لم ترد بعد أنباء عن الأضرار الناجمة عن الزلزال.
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