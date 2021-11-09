“رابط جديد” نتيجة الشهادة السودانية 2021 / الثلاثاء 2021/11/09 في الثانية ظهراً عبر موقع الوزارة

نتيجة الشهادة السودانية 2021، وزارة التربية والتعليم أعلنت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أنه سوف يتم إعلانها غداً الثلاثاء الموافق 9 من شهر نوفمبر 2021، من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسوف يذاع على الهواء مباشراً لإعلان كافة تفاصيل النتيجة، من أسماء الطلاب العشرة الأوائل وأيضاً النسبة العامة للنجاح، وبعد نهاية المؤتمر مباشراً سوف يتم رفع النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية، حتى يتمكن الطلاب من الدخول عليه والاستعلام على النتيجة إلكترونياً خوفاً من تفشي وباء كورونا.

نتيجة الشهادة السودانية 2021

أعلن السيد محمد سر الختم، وكيل وزارة التربية والتعليم السودانية المكلف، أن الوزارة أنهت كافة الترتيبات الخاصة بإعلان النتيجة وتم اعتمادها، وكذالك تم تجهيز الموقع الإلكتروني للوزارة حتى يستقبل الأعداد الكبيرة المتوقع دخولها على الموقع فور انتهاء المؤتمر الصحفي لشرح النتيجة، والمعروف أن أمتحانات الشهادة السودانية كانت قد أجريت بداية من يوم 2021/06/19 الماضي، وبعد نهاية الامتحانات شرعت الوزارة في عملية التصحيح، التي تمت بواسطة أكثر من 6000 معلم متخصص.

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم السودانية moe.gov.sd.

ثم الضغط على زر نتيجة الثانوية العامة السودانية 2021.

تسجيل بيانات الطالب من الاسم ورقم الجلوس وأسم الولاية التابع لها.

الضغط على زر عرض النتيجة لتظهر التفاصيل من نسبة النجاح العامة والدرجات.

رابط نتيجة الشهادة السودانيةموقع وزارة التربية والتعليم السودانية

بعد طول انتظار تم الإعلان عن موعد نتيجة الثانوية السودانية، والتي طال انتظارها من الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية السودانية جاء ذالك عبر وكالة الأنباء السودانية سونا، والتي أوجزت في الخبر أن النتيجة سوف تعلن يوم غداً الثلاثاء الموافق 2021/11/09 في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر وزارة التعليم العالي، ليطمئن الطلاب الذين عاشو شهوراً من القلق على النتيجة التي تحدد مصير الطلاب، وتحدد الكلية التي سيلتحقون بها.

موقع نتيجة الشهادة السودانية 2021

يمكن لجميع الطلبة الدخول عبر الموقع الجديد لوزارة التربية والتعليم السودانية، الذي تم تحديثه بواسطة الخبراء في وزارة الاتصالات السودانية، وعمل تحديثات كبيرة عليه حتى يكون في أتم جاهزية لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، للاستعلام الإلكتروني عن النتيجة.

بلغ عدد طلاب الشهادة السودانية 157 ألف و755 طالب وطالبة.

عدد الطلاب النظاميين 38017 طالب، عدد طلاب أتحاد المعلمين 41928 طالب وطالبة.

عدد طلاب التعليم الخاص 72333 طالب وطالبة، عدد طلاب المنازل 5 ألاف ة426 طالب وطالبة.

عدد المعلمين الذين قاموا بتصحيح النتيجة 6 ألاف معلم.

أرقام عن الشهادة السودانية 2021