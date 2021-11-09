الاتحاد الإفريقى وواشنطن: لا توجد فرصة كبيرة لإنهاء القتال فى إثيوبيا

وحسبما ذكرت "رويترز"، فقد تقدم مبعوث الاتحاد الإفريقى للقرن الإفريقى الرئيس النيجيرى السابق أولوسيجون أوباسانجو، ومنسقة الشوون السياسية بالأمم المتحدة روزمارى ديكارلو، بإحاطة لمجلس الأمن الدولى.
وفى تصريحات من إثيوبيا، أعرب أوباسانجو عن آماله فى التوصل إلى برنامج للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وانسحاب للقوات يرضى جميع الأطراف بحلول نهاية الأسبوع. وعقد الاتحاد الإفريقى اجتماعاً مغلقًا، أمس الإثنين، لبحث الأزمة.
وحذرت تقديرات الأمم المتحدة من أن 400 ألف شخص فى منطقة تيجراى بشمال إثيوبيا يعيشون فى ظروف شبيهة بالمجاعة بعد عام من الحرب.
كما أبلغ أوباسانجو مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا قائلا: "كل هؤلاء القادة هنا فى أديس أبابا وفى الشمال يتفقون على نحو فردى بأن الخلافات بينهم سياسية، وتتطلب حلاً سياسيًا من خلال الحوار"، لكنه أكد أن "الفرصة ضئيلة والوقت قصير" لتحقيق ذلك.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، إن واشنطن تعتقد أن هناك نافذة صغيرة للعمل مع الاتحاد الإفريقى لإحراز تقدم فى إنهاء الصراع مع عودة المبعوث الأمريكى للقرن الإفريقى جيفرى فيلتمان، إلى أديس أبابا.
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