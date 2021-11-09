الصين تسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت اللجنة الصينية، إن 43 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، وذلك مقارنة مع 65 فى اليوم السابق، حسبما نقلت "رويترز".
فيما سجلت 74 إصابة جديدة من الحالات التى لا تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 46 فى اليوم السابق، وهى حالات لا تصنفها الصين على أنها إصابات مؤكدة.
وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى الصين 97885 إصابة مؤكدة منذ ظهور الوباء، فى حين استقر عدد الوفيات جراء الوباء عند 4636 حالة.
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