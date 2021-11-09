الجيش اليمنى: قتلى وجرحى فى صفوف مليشيات الحوثى خلال معارك بمأرب

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر عسكرى بالمركز الإعلامى التابع للقوات المسلحة اليمنية - فى تصريح أوردته قناة (اليمن) الإخبارية - إن الجيش والمقاومة أفشلا محاولة تسلل لمليشيات الحوثى فى جبهة الجوف؛ أوقعت العشرات منهم بين قتيل وجريح. وأضاف أن أبطال الجيش الوطنى معارك عنيفة فى جبهة حليب وام ريش مع الميليشيات الحوثية الحقوا بهم خسائر فى عناصرها والعتاد، موضحا أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعى لقوات الجيش ضد أهداف ثابتة ومتحركة أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف الميليشيات.

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