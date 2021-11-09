أمريكا تحث المجتمع الدولى على زيادة الدعم الاقتصادى لـ اليمن

جدة - نرمين السيد - حثت الولايات المتحدة، المجتمع الدولى على توجيه مزيد من الدعم الاقتصادى إلى اليمن، مؤكدة أن تحسين الاقتصاد والخدمات الأساسية بها يعد خطوة مهمة فى بناء أساس أقوى للسلام فى تلك الدولة.





ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، جاء خلال الزيارة التى أجراها كل من المبعوث الأمريكى الخاص باليمن تيم ليندركينج والقائمة بأعمال السفيرة الأمريكية باليمن كاثى ويسلى، إلى مدينة عدن. وقال برايس، إن ليندركينج وويسلى التقيا خلال رحلتهما برئيس وزراء اليمن، معين عبد الملك ووزير الخارجية أحمد بن مبارك وحاكم عدن أحمد لملس وعدد آخر من كبار المسؤولين وممثلين عن المجتمع المدنى فى البلاد. وأضاف المتحدث الأمريكى أن هذه الزيارة تأتى بينما يتعرض الشعب اليمنى لحالة من زعزعة الاستقرار الشديدة والتهديدات الأمنية، فيما أكد ليندركينج أن الوقت قد حان لكى يتحد اليمنيون من أجل إنهاء الحرب ووضع إصلاحات جريئة لإنعاش الاقتصاد ومواجهة الفساد وتخفيف معاناة المواطنين.​

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