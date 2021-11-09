الكويت تندد باستمرار الحوثى فى تهديد الملاحة البحرية

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية الكويتية، وبأشد العبارات، استمرار محاولات ميليشيا الحوثى تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة دون طيار، وتهديد الملاحة البحرية، والتجارة العالمية فى مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بزورق مفخخ.





وفى بيان لها، مساء أمس الإثنين، حذرت الخارجية الكويتية من "استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية، واستقرار المنطقة".

وشددت الكويت على أن "تهديد الملاحة البحرية، والتجارة العالمية يشكل ‏انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولى والإنسانى، ويتطلب تحرك المجتمع الدولى السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها".

واختتمت الخارجية الكويتية بيانها بالتأكيد على "وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها".