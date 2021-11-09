رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021 moe.gov.sd وزارة التربية والتعليم السودان

نتيجة الشهادة السودانية 2021 ، أكدت وزارة التربية والتعليم السودانية انه سيتم اعلان نتيجة امتحان الشهادة الثانوية السودانية 2021 يوم الثلاثاء 09-11-2021 على الساعة الثانية ظهراً عبر moe.gov.sd ومن خلال المؤتمر الصحفي الذي سينعقد في مقر الوزارة وبحضور وسائل الإعلام السودانية المحلية، يذكر ان نتائج الشهادة السودانية طال انتظارها كثيرا من قبل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية ويرجع سبب تأخيرها إلى الأوضاع الأخيرة التي تعرفها البلاد، وبما ان الانترنت مقطوعة في العديد من المناطق السودانية، توجد عدة طرق يمكن من خلالهما الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية 2021 بمجرد صدورها رسميا، وهو ما سنتعرف عليه في الأسطر التالية من هذا المقال.

نتيجة الشهادة السودانية 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية في وقت سابق على الانتهاء التام من عملية تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية مع التدقيق الجيد في درجات الطلاب لكي يأخذ كل طالب حقه دون أي نقصان ومع الظروف الحالية التي تعرفها البلاد تأجلت عملية إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021 إلى يوم التاسع من شهر نوفمبر الجاري، كما اكدت مصادر من داخل الوزارة على أن نسب النجاح مبشرة ومرتفعة مقارنة بالعام الماضي، ومن خلال السطور الآتية سيعرف طلاب الثانوية خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية برقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة السودانية

يزداد البحث حاليا من قبل طلاب الثانوية في السودان عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية، حيث يمكن لكل الطلاب الحصول على نتائجهم بشكل الكتروني وبكل سهولة من خلال موقع نتيجة امتحانات الشهادة السودانية التابع لوزارة التربية والتعليم أو عبر الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة واتباع كافة الخطوات المدرجة ادناه بشكل مفصل ودقيق والتي جاءت كالآتي:

الولوج على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

بمجرد ظهور الصفحة الرئيسية النزول إلى الأسفل والنقر على نتيجة الشهادة السودانية

ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

كتابة كود التحق والنقر على عبارة بحث ستظهر نتيجتك بالتفصيل

يمكن كذلك الاطلاع على الفيديو الموجود في الأسفل والذي يوضح عملية الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية 2021 بشكل مفصل

وبما ان الانترنت مقطوعة في معظم المناطق السودانية. يمكن كذلك لكافة طلاب المرحلة الثانوية في مختلف المحافظات السودانية الحصول على نتائجهم. من خلال شريحة الجوال وذلك بأرسال رقم الجلوس الخاص بك. على الأرقام التي سوف تعلن عنها اليوم شركة زين للاتصالات و شركة MTN. وربنا يوفق جميع طلاب الشهادة الثانوية السودانية و إن شاء الله ناجحين متفوقين وداخلين افضل الجامعات.

نتائج الشهادة الثانوية السودانية

عرف موعد اعلان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية تأخرا كبيرا بسبب الأوضاع الراهنة في دولة السودان، حيث عرفت وزارة التربية والتعليم توقف مختلف عمالها قبل التدارك في الأيام الاخيرة وعودة مختلف الطواقم الادارية والهياكل التعليمية للعمل، حيث من المنتظر ان تعلن النتائج اليوم 09 نوفمبر 2021 على الساعة 14:00 بتوقيت دولة السودان ويمكن لكافة الاطلاع على نتيجة الشهادة السودانية 2021.