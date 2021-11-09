رئيس قبرص ووزير الخارجية الإماراتى يبحثان الأوضاع فى شرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسياديس، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الذى يزور نيقوسيا، علاقات الصداقة والتعاون المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها فى المجالات كافة.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء الأوضاع فى شرق المتوسط وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، واستعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، قوة ومتانة العلاقات الإماراتية القبرصية، مؤكدا تطلع بلاده إلى تعزيزها وتنمية التعاون المشترك فى المجالات كافة.

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