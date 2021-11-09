التحالف العربى يعلن مقتل 115 متمردًا حوثيًا فى غارات مأرب

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال التحالف إن العمليات شملت تدمير 19 آلية عسكرية، والقضاء على 115 إرهابيًا، حيث استهدفت الغارات منطقة صرواح فى غرب مأرب، والجوف فى شمال المدينة الغنية بالنفط.
ويعلن التحالف منذ نحو شهر تقريبًا، غارات جوية لوقف تقدم المتمردين، ما أدى إلى مقتل نحو 3100 مقاتل.
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