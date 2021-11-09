العراق: مقتل مسلح يرتدى حزاما ناسفا شمال بغداد

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان لقياة عمليات بغداد، إن قوة مشتركة من استخبارات لواء 59 فرقة المشاة السادسة ومفرزة من الأمن الوطنى، وفوج الحشد الشعبى، تمكنت من قتل انتحارى يرتدى حزامًا ناسفًا، فى منطقة الطارمية فى "بستان العكيلى".
وأضاف البيان أن العملية نوعية تمت بتنسيق استخبارى عالى، حيث تم متابعة الإرهابى ورصد تحركاته، مؤكدًا أنه "تم تفكيك الحزام الناسف من قبل الجهد الهندسى".
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